Der ehemalige katalonische Präsident Calres Puigdemont (picture alliance / Anadolu / Adria Puig)

Der Oberste Gerichtshof stellte das Verfahren gegen Puigdemont wegen des gescheiterten Abspaltungsversuchs Kataloniens von Spanien im Jahr 2017 endgültig ein. Begründet wurde dies mit dem Amnestiegesetz von 2024. Damit ist für den seit Jahren im belgischen Exil lebenden Politiker der Weg zur Rückkehr nach Spanien frei. Bereits im Oktober war der Haftbefehl gegen Puigdemont aufgehoben worden.

Der Politiker hatte als katalanischer Regierungschef im Jahr 2017 ein verbotenes Unabhängigkeitsreferendum organisiert und war nach der einseitigen Unabhängigkeitserklärung nach Belgien geflohen.

Das umstrittene Amnestiegesetz war ein Zugeständnis von Spaniens sozialistischem Ministerpräsidenten Sánchez an katalanische Separatistenparteien, deren Unterstützung ihm vor zwei Jahren eine weitere Amtszeit ermöglicht hatte.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.