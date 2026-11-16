Stephan Kramer (r), Präsident des Amtes für Verfassungsschutz, und Georg Maier (l. SPD), Minister für Inneres und Kommunales, stellen den Thüringer Verfassungsschutzbericht vor. (Martin Schutt/dpa)

Das geht aus dem aktuellen Verfassungsschutzbericht hervor, den Innenminister Maier und Verfassungsschutzpräsident Kramer in Erfurt vorstellten. Demnach gab es im vergangenen Jahr vor allem im parteiunabhängigen und weitgehend unstrukturierten rechtsextremistischen Spektrum Zulauf. Rund 400 Anhänger der rechtsextremistischen Szene werden demnach als gewaltorientiert eingestuft. Die Hemmschwelle zur Begehung auch schwerer Straftaten sinke.

Die in Thüringen als rechtsextremistisch eingestufte AfD habe rund 2.500 Mitglieder. Daneben gebe es noch kleinere Parteien wie Die Heimat und Der III. Weg mit deutlich weniger Mitgliedern.

Die Zahl der gewaltorientierten Linksextremisten in Thüringen beziffert der Verfassungsschutz auf rund 220; das ist ein leichter Anstieg im Vergleich zu 2024. Der islamistischen Szene rechnen die Sicherheitsbehörden im Freistaat ebenfalls etwa 220 Anhänger zu.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.