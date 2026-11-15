Wahlkampf in Frankreich

Präsidentschaftswahl in Frankreich: Auch Judoka Teddy Riner tritt an. (AP Photo / Aurelien Morissard)

Der Präsident, der selbst nicht mehr antreten darf, hatte sich nach der Bekanntgabe der Kandidatur des fünffachen Olympiasiegers geäußert. Macron sagte dem Sender France 5, es freue ihn, dass ein großartiger Champion wie Teddy Riner beschlossen habe, seine Ideen und sein Talent einzubringen. Das könne dem Land nur guttun.

"Ich bin kein Gesandter des Präsidenten"

Riner ging beim Besuch der Messe "Made in France" in Paris auf Macrons Worte ein. Dabei handle es sich um einen, Zitat, "vergifteten Kuss" ("un baiser empoisonné"). Riner führte aus, er sei keinesfalls der Gesandte des Präsidenten. Er sei kein "Macronist".

"Weder dem rechten noch dem linken Lager zugehörig"

Zu seiner Kandidatur hatte er zuvor gesagt, er fühle sich weder dem rechten noch dem linken Lager zugehörig. Riner betonte, er sehe vor allem das Risiko, sich damit abzufinden, dass man am Ende zwischen zwei Extremen wählen müsse. Hintergrund sind Umfragen, nach denen in einer möglichen Stichwahl die Rechtspopulistin Le Pen und der linksgerichtete Politiker Mélenchon aufeinandertreffen könnten.

Teddy Riner ist 37 Jahre alt und wurde im Übersee-Département Gouadeloupe geboren. Er gilt als sehr beliebt in Frankreich. Seit den Olympischen Spielen von Paris im Jahr 2024 ist er der erste Judoka, der allein dreimal Olympiasieger im Schwergewicht wurde. Er gewann überdies elf WM-Titel.

"Der politische Überraschungscoup der Woche"

Unser Frankreich-Korrespondent Stephan Detjen erläuterte im Deutschlandfunk , Riners Kandidatur sei "der politische Überraschungscoup der Woche" gewesen. Selbst gestandene Beobachter des weiten Kandidatenfeldes hätten den parteilosen Riner nicht auf dem Schirm gehabt. Dessen Erklärung sei in Rekordgeschwindigkeit zum nationalen Ereignis geworden.

Für die förmliche Zulassung als Kandidat muss Riner allerdings noch eine Hürde überwinden: Er muss 500 Unterschriften von gewählten Mandatsträgern sammeln, also etwa von Bürgermeistern und kommunalen Abgeordneten - so sieht es das Wahlrecht vor.

Die Präsidentschaftswahl findet voraussichtlich im April und Mai 2027 statt.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.