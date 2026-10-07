In dem Gremium bestätigten Vertreter von CDU/CSU, SPD, Grünen und Linken das Ergebnis der sogenannten Vorplanung der Bahn. Sie forderten zugleich aber wesentliche und schnelle Verbesserungen an der bestehenden Strecke.
Die Bahntrasse Hannover-Hamburg gilt als eine der wichtigsten Verkehrsachsen Deutschlands und als stark belastet. Entlang der geplanten Strecke gibt es seit Jahren Proteste gegen einen Neubau. Morgen soll im Plenum des Bundestags darüber abgestimmt werden.
Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.