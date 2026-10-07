Bundestag
Verkehrsausschuss macht Weg frei für Neubau der Bahntrasse Hannover-Hamburg

Der Verkehrsausschuss des Bundestags hat für den Neubau der Bahnstrecke zwischen Hannover und Hamburg gestimmt.

    Ein ICE fährt über die Oberhafenbrücke vor dem Hamburger Hbf, im Hintergrund das Spiegel-Verlagshaus.
    Mit dem Neubau der Bahntrasse soll unter anderem die Fahrtzeit zwischen Hamburg und Hannover um 18 Minuten verringert werden.  (picture alliance / Chromorange / Christian Ohde)
    In dem Gremium bestätigten Vertreter von CDU/CSU, SPD, Grünen und Linken das Ergebnis der sogenannten Vorplanung der Bahn. Sie forderten zugleich aber wesentliche und schnelle Verbesserungen an der bestehenden Strecke.
    Die Bahntrasse Hannover-Hamburg gilt als eine der wichtigsten Verkehrsachsen Deutschlands und als stark belastet. Entlang der geplanten Strecke gibt es seit Jahren Proteste gegen einen Neubau. Morgen soll im Plenum des Bundestags darüber abgestimmt werden.
    Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.