Das Niedrigwasser der vergangenen Monate habe eindrücklich gezeigt, wie wichtig ein leistungsfähiger und verlässlicher Rhein für unsere Wirtschaft und die Versorgungssicherheit sei, sagte der CDU-Politiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Auch dank der Sonderschulden könne man mit der Engpass-Beseitigung künftig schneller vorankommen. Bilger betonte, der Ausbau solle im Einklang mit der Umwelt und mit ökologischen Ausgleichsmaßnahmen vorgenommen werden. Zuvor hatte Umweltminister Schneider der Zeitung gesagt, dass er eine Vertiefung des Flusses "nur an wenigen Stellen" für notwendig halte.
Ihm gehe es vor allem darum, Zuflüsse und Altarme zu renaturieren, dem Fluss mehr Raum zu geben und die Auen als Wasserspeicher zu nutzen.
Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.