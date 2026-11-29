In Hitzeperioden führt der Rhein immer wieder Niedrigwasser, was die Schiffahrt behindert. (imago | Eibner)

Das ⁠Niedrigwasser der vergangenen Monate habe eindrücklich gezeigt, wie wichtig ein leistungsfähiger und verlässlicher Rhein für unsere Wirtschaft und die Versorgungssicherheit sei, sagte der CDU-Politiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Auch dank der Sonderschulden könne man mit der Engpass-Beseitigung künftig schneller vorankommen. Bilger betonte, der Ausbau solle im Einklang mit der Umwelt und mit ökologischen Ausgleichsmaßnahmen vorgenommen werden. Zuvor hatte Umweltminister Schneider der Zeitung gesagt, dass er ⁠eine Vertiefung des Flusses "nur an ⁠wenigen Stellen" für notwendig halte.

Ihm gehe es vor allem darum, Zuflüsse und Altarme zu renaturieren, ​dem Fluss mehr Raum zu geben und die Auen als Wasserspeicher zu nutzen.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.