Die Autobahn GmbH soll ab nächstem Jahr Kredite aufnehmen können. (picture alliance/dpa/Daniel Vogl)

Demnach soll die Autobahn GmbH des Bundes ab kommendem Jahr Kredite aufnehmen können. Ab 2028 soll sie zudem Einnahmen aus der Lkw-Maut erhalten. Bundesverkehrsminister Bilger sprach im Plenum von einem hohen Investitionsbedarf. So müssten Brücken ersetzt, Fahrbahnen erneuert und Engpässe beseitigt werden. Der AfD-Abgeordnete Henze warnte vor einem Schattenhaushalt in einer bundeseigenen Gesellschaft, für den der Gesetzentwurf keine Schulden-Obergrenze und keine parlamentarische Kontrolle vorsehe. Der Linke-Abgeordnete Bosch nannte die Pläne der Bundesregierung teuer und riskant. Eine private Finanzierung mache die Infrastruktur nicht billiger sondern teurer.

Auch der Bundesrechnungshof hatte vor den Plänen gewarnt.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.