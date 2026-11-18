Verkehrsminister Bilger stellt Deutscher Bahn Mittel zur Verfügung. (Michael Kappeler/dpa)

Für die Jahre 2027 bis 2031 stünden der DB-Infrastrukturtochter Infrago rund 83 Milliarden Euro für Erhalt und Modernisierung des Schienennetzes zur Verfügung,

hieß es in einer heute vorgestellten sogenannten Leistungsvereinbarung. Der Bund wiederum erhalte stärkere Steuerungs- und Kontrollrechte, um sicherzustellen, dass die Investitionen bei den Fahrgästen und Güterverkehrskunden auch ankämen. Die Bereitstellung der Mittel erfolge aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität für die Bahn.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.