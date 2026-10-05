Sie sollen einen Zeitplan zeigen, wie die Infrastruktur schrittweise wieder leistungsfähiger werden kann. Vorgesehen ist auch eine bessere Steuerung der bundeseigenen Deutschen Bahn durch das Ministerium.
Das Schienennetz ist teilweise marode, die Folge sind viele unpünktliche Züge. Auf die Verbesserungspläne haben sich Union und SPD im Koalitionsvertrag geeinigt. Geplant sind außerdem Maßnahmen wie etwa ein Infrastrukturfonds für die Bahn.
Diese Nachricht wurde am 06.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.