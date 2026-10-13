Sachsen-Anhalt

Verlässt die CDU bei der Ministerpräsidentenwahl den Saal?

Die CDU in Sachsen-Anhalt will dem Verdacht aus dem Weg gehen, aus ihren Reihen könnte es bei der Ministerpräsidentenwahl Stimmen für die AfD geben. Der geschäftsführende Vorstand der Landtagsfraktion schlägt als Lösung vor, dass die 15 Abgeordneten der CDU vor der Abstimmung geschlossen den Saal verlassen.