Facebook-Mutterkonzern

Das Logo des Internetkonzerns Meta (IMAGO / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Wie der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger und der Medienverband der freien Presse mitteilten , forderten sie den US-Konzern zur Abgabe einer Unterlassungserklärung auf. Hintergrund sind umstrittene Änderungen der Nutzungsbedingungen, die Meta ursprünglich einführen wollte. Nach Kritik hatte der Konzern die Einführung zwar auf unbestimmte Zeit ausgesetzt, die Regelungen aber nicht endgültig zurückgenommen.

Nach Angaben der Verbände wollte sich Meta das Recht sichern, auch außerhalb seiner Plattformen veröffentlichte Inhalte von Medienhäusern automatisiert auszulesen und für eigene Produkte zu verwenden. Betroffen wären demnach auch Nachrichtenportale und Archive. Meta wolle sich kostenlos Zugriff auf die journalistische Arbeit anderer Unternehmen verschaffen, kritisierten die Verbände. Sie sehen darin einen Missbrauch digitaler Marktmacht.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.