Mittelamerika

Das Santo-Tomas-Krankenhaus in Panama-Stadt, in das Verletzte gebracht wurden. (AFP / MARTIN BERNETTI)

Die beiden schwersten Erdbeben hatten nach Angaben der US-Erdbebenwarte eine Stärke von 7,7 und 6,6. Zudem gab es zahlreiche Nachbeben. Mindestens 27 Menschen wurden Behördenangaben zufolge verletzt. Todesopfer wurden bislang nicht registriert. Vor allem im Zentrum des Landes wurden Gebäude zum Einsturz gebracht und Straßen beschädigt. Der Betrieb am Internationalen Flughafen von Panama-Stadt wurde vorübergehend eingestellt.

In Südamerika gab es in diesem Jahr bereits mehrere schwere Erdbeben mit einer Stärke von über 7,0. - In Venezuela kamen bei zwei aufeinanderfolgenden Beben mehr als 6.500 Menschen ums Leben. Im August starben knapp 290 Menschen bei einem Erdbeben in Kolumbien.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.