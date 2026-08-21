Das israelische Militär hatte unter anderem ein Café am Hafen von Gaza-Stadt angegriffen. (aPAimages / IMAGO / Hadi Daoud)

Der Beschuss untergrabe die Bemühungen zur Beendigung des Gaza-Konflikts, die sich aktuell in einer kritischen Phase befänden, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme der drei Staaten. Eine weitere Eskalation müsse verhindert werden. Bei den Angriffen wurden seit Dienstag mindestens 16 Menschen getötet. Dabei waren eine Polizeistation und ein Cafe getroffen worden. Israels Armee erklärte, die Angriffe hätten Hamas-Kommandeuren gegolten.

Der US-Sondergesandte Kushner hatte kurz zuvor mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu sowie Vermittlern und Hamas-Führern über ​die Umsetzung des US-Friedensplans verhandelt.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.