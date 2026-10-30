Konservative Satire

Die erste Ausgabe vom ZDF Journal Deluxe ist gestartet. (Screenshot /ZDF)

Kritisiert wurde vor allem, dass Schroeder die ersten Minuten fast ausschließlich dafür genutzt habe, die mediale Aufregung um seine eigene Person und das Vorfeld-Konzept der Sendung zu rekapitulieren. Dies wirkte auf Portale wie Der Freitag eitel und unsouverän. Die Süddeutsche Zeitung bezeichnete seinen darauffolgenden Monolog, der wie eine Bedienungsanleitung zur Sendung aufgebaut gewesen sei, als oberlehrerhaft und im Vortrag oft gehetzt und verkrampft.

Gäste stehlen Florian Schroeder im "ZDF Journal Deluxe" die Show

Zudem hätten die Gäste, wie die Grünen-Politikerin Lang, dem Moderator die Show gestohlen, meinten andere Kritiker . Laut Berliner Morgenpost konterte Lang Schroeders vorbereitete Pointen und Fragen schlagfertig und gelassen. Sogar das Studio-Publikum habe ihr so stark applaudiert, dass selbst Schroeder scherzte, das Publikum sei "nicht gut gebrieft". Auch die Gesprächsrunde mit den Journalisten Ronen Steinke (Süddeutsche Zeitung) und Dorothea Schupelius (Welt TV) kam in der Kritik nicht gut weg. Sue sei harmonisch geblieben und habe kaum inhaltliche Reibungspunkte oder satirische Schärfe geboten.

Zunächst 4 Ausgaben vom Journal Deluxe geplant

Die neue Satireshow "Journal Deluxe" ist gestern Abend gestartet. Ab 18 Uhr war sie in der Mediathek abrufbar. Schroeder begrüßte sein Publikum mit den Worten: "Liebe Linke, salam aleikum, ich küss‘ dein Herz, Bruder!" Mit diesen Worten und Sprachbildern aus dem Arabischen spielte er auf die Diskussionen um die Verbindungen der Partei Die Linke in Berlin in das Milieu der organisierten Kriminalität an. Zunächst sind vier Ausgaben des Journal Deluxe geplant.

In einem Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur hatte der Komiker vor dem Start gesagt, Satire habe die Aufgabe, sich für die liberale Demokratie stark zu machen, die derzeit unter Beschuss stehe. Sein größter Gegner sei der Rechtsextremismus. Dennoch wolle er vor allem auch Linke und Grüne aufs Korn nehmen

Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.