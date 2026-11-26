Immer mehr ältere Menschen steigen auf E-Autos um (Archivbild). (imago images / Westend61 / Maria Maar via www.imago-images.de)

Das legen Daten und eine Umfrage des Versicherers Huk-Coburg nahe. Demnach legten sich im dritten Quartal Autofahrer ab 65 Jahren dreimal so häufig wie im Vorjahr ein fabrikneues reines Elektroauto zu. Außerdem steigerten Rentner ihre Umstiegsquote deutlich stärker als alle anderen Altersgruppen. Eine Rolle dürfte dabei auch die staatliche Prämie spielen. Diese können nur Menschen mit mittlerem und geringem Haushaltseinkommen beantragen.

Die Versicherung stützt sich bei ihrer Erhebung auf Daten des Unternehmens und eine repräsentative Umfrage aus dem August mit mehr als 4.000 Menschen.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.