Ein Beamter der Bereitschaftspolizei beobachtet das Geschehen vor einer brennenden Barrikade während Ausschreitungen im Anschluss an eine Demonstration in Lyon. (Jeff Pachoud / AFP / dpa / Jeff Pachoud)

Die meisten Schäden betreffen demnach Unternehmen. Sie seien durch Plünderungen, Beschädigungen oder Brandstiftung entstanden. Eigentum von Privatleuten macht einen kleinen Teil der Gesamtsumme aus. Der Versicherungsverband betonte, die Summe sei für den kurzen Zeitraum beachtlich. Zum Vergleich: Nach monatelangen Protesten der sogenannten Gelbwestenbewegung 2018 und 2019 wurden die Schäden auf eine Höhe von 256 Millionen Euro geschätzt.

Die Demonstrationen richteten sich unter anderem gegen Missstände im Bildungssystem und hohe Lebenshaltungskosten. Bei den Ausschreitungen am Rande des landesweiten Protesttags wurden 400 Menschen festgenommen. Betroffen waren mehrere Städte, darunter Limoges, Lille, Bordeaux und Marseille.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.