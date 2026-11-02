Das Verteidigungsministerium bestätigt Probleme mit Kampfhubschraubern. (picture alliance/Joko)

Zugleich verwies ein Sprecher auf eine Bringschuld der Industrie. Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" hatte berichtet, Grund für die Verzögerung seien Probleme mit der für den Hubschrauber vorgesehenen Munition der Bordkanone. Der Helikopter könne deswegen zwar fliegen, aber auf absehbare Zeit noch nicht kämpfen, hieß es unter Berufung auf den Bundesrechnungshof. Dieser hatte auch Mängel bei der Planung beklagt und geraten, die Bestellung auszusetzen.

Der H145 wird in Deutschland und anderen Ländern vor allem als Rettungs- und Polizei-Helikopter eingesetzt. Für rund 2,5 Milliarden Euro soll Airbus jetzt Versionen eines Leichten Kampfhubschraubers liefern. Vorgesehen ist auch, diesen Typ mit israelischen Panzerabwehrraketen zu versehen.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.