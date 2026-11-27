Scholz ist derzeit als Programmdirektorin der Deutschen Welle tätig. Sie verantwortet das journalistische Angebot in mehr als 30 Sprachen und hat die digitale Transformation des Auslandssenders maßgeblich mitgestaltet.
Das Wahlverfahren orientiert sich an den Vorgaben des Deutschlandradio-Staatsvertrags und der gemeinsamen Wahlsatzung von Hörfunk- und Verwaltungsrat. Der Hörfunkrat hat aktuell 45 Mitglieder. Er setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern gesellschaftlich relevanter Gruppen, der Länder und des Bundes zusammen.
Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.