Wetter

Viel Regen, im Westen Sturmböen - 9 bis 16 Grad

Das Wetter: Am Tag zunächst in der Westhälfte Regen, am Nachmittag auch in der Osthälfte. Am Abend im Westen aufziehende Sturmböen, in höheren Lagen teils orkanartige Böen möglich. Temperaturen 9 bis 16 Grad. Morgen in der Nordhälfte zunächst regnerisch. Sonst wolkig mit Auflockerungen und nur vereinzelt Regen. 8 bis 14 Grad.