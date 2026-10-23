Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag bedeckt und regnerisch. Im Nordwesten verzeinzelte Gewitter möglich. 10 bis 17 Grad.
Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: Am Tag zunächst in der Westhälfte Regen, am Nachmittag auch in der Osthälfte. Am Abend im Westen aufziehende Sturmböen, in höheren Lagen teils orkanartige Böen möglich. Temperaturen 9 bis 16 Grad. Morgen in der Nordhälfte zunächst regnerisch. Sonst wolkig mit Auflockerungen und nur vereinzelt Regen. 8 bis 14 Grad.