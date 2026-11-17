Viele psychisch Kranke werden am Arbeitsplatz diskriminiert. (picture alliance / imageBROKER | Aleksei Isachenko)

Demnach gaben fast 40 Prozent der Betroffenen an, dass sie mindestens einmal diskriminiert wurden. Laut der Befragung und einer Studie - beide von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes - wurden die Beschäftigten ausgegrenzt oder abgewertet. Ihre Arbeitsleistung wurde pauschal schlechter bewertet, und ihre Erkrankung wurde ohne Zustimmung und in unangemessener Weise thematisiert.

Befragt wurden insgesamt 8.000 Menschen. Fast ein Drittel von ihnen gab an, schon einmal psychisch erkrankt gewesen zu sein - oder es noch zu sein. Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ataman, sagte, für Betroffene gehöre das Verheimlichen oft zum Arbeitsalltag. Das erhöhe nicht nur den Leidensdruck, sondern verstärke auch die Symptome.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.