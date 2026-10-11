Für Mädchen-Rechte
Viele Gebäude leuchten am Welt-Mädchentag pink

Am heutigen internationalen Mädchentag wird weltweit an die Rechte von Mädchen erinnert. In Deutschland wurden am Abend zahlreiche Gebäude pink angestrahlt.

    Das Rathaus Altona wird während einer Beleuchtungsaktion der Kinderhilfsorganisation "Plan International" pink angestrahlt, um damit auf die mangelnde Gleichberechtigung von Mädchen in vielen Ländern der Welt aufmerksam zu machen.
    Das Rathaus in Hamburg-Altona wird in diesem Jahr auch wieder pink angeleuchtet. (dpa / Markus Scholz / dpa-Bildfunk)
    Allein in Hamburg sollen zehn bekannte Wahrzeichenpink erstrahlen - etwa der Hamburger Michel, das Altonaer Rathaus und das HSV-Stadion.
    Die Vereinten Nationen hatten auf Initiative der Organisation Plan International den Welt-Mädchentag erstmals am 11. Oktober 2012 ausgerufen. Seitdem nimmt die Organisation diesen Tag jedes Jahr zum Anlass, um auf die Situation von Mädchen aufmerksam zu machen. In diesem Jahr lautet das Motto "Kinder-Ehen beenden". Der Fokus liegt auf dem Schutz von Mädchen vor Früh- und Zwangsverheiratung.
    Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.