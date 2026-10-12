Für Mädchen-Rechte

Das Rathaus in Hamburg-Altona wird in diesem Jahr auch wieder pink angeleuchtet. (dpa / Markus Scholz / dpa-Bildfunk)

Die Vereinten Nationen hatten auf Initiative der Organisation Plan International den Welt-Mädchentag erstmals am 11. Oktober 2012 ausgerufen. Seitdem nimmt die Organisation diesen Tag jedes Jahr zum Anlass, um auf die Situation von Mädchen aufmerksam zu machen. In diesem Jahr lautet das Motto "Kinder-Ehen beenden". Der Fokus liegt auf dem Schutz von Mädchen vor Früh- und Zwangsverheiratung.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.