Je nach Region sind bis zu 40 Prozent der Drei- und Vierjährigen in Deutschland nicht ausreichend gegen das Polio-Virus immunisiert. (dpa-Bildfunk / Julian Stratenschulte)

Sie wären in Gefahr, falls das Polio-Virus, der Auslöser von Kinderlähmung, nach Deutschland käme, sagte er der "Frankfurter Allgemeinen". Je nach Region seien bis zu 40 Prozent der Drei- und Vierjährigen in Deutschland nicht ausreichend gegen das Polio-Virus immunisiert.

Berner führt die Lücken beim Impfschutz nicht in erster Linie auf eine grundsätzliche Impfskepsis zurück. Problematisch sei vielmehr, dass in Deutschland viele Folgeimpfungen nicht zeitgerecht erfolgten. Für die typische Kombinationsimpfung von Kleinkindern seien beispielsweise drei Dosen im Alter von zwei, vier und elf Monaten nötig. Dabei sei der richtige zeitliche Abstand sehr wichtig: "Die Verzögerung in ein späteres Lebensalter lässt eine Gruppe ungeschützter Kinder entstehen."

Der gängige Kombinationsimpfstoff für Kinder schützt gegen Kinderlähmung (Polio), Diphtherie, Wundstarrkrampf, Keuchhusten, Haemophilus influenzae Typ b und Hepatitis B.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.