Blick auf einen Handybildschirm mit der App WhatsApp (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Jakub Porzycki)

52 Prozent empfinden dies den Angaben zufolge manchmal oder selten. Insgesamt kennen somit rund 72 Prozent eine mindestens gelegentliche Überforderung durch die Nachrichtenflut.

Dabei gehören Messengerdienste für die meisten Menschen zum Alltag. 87 Prozent der Deutschen verwenden laut der Umfrage zumindest gelegentlich privat Messenger wie Whatsapp, Signal, Telegram oder Threema. Ältere fühlen sich dabei häufiger überfordert als Jüngere. Bei insgesamt 69 Prozent kommt es zumindest gelegentlich vor, dass sie Nachrichten länger unbeantwortet lassen, weil es ihnen zu viel wird: Bei zwölf Prozent passiert das häufig, bei weiteren 57 Prozent manchmal oder selten.

Für die Umfrage befragte Bitkom Research 1006 Menschen ab 16 Jahren.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.