Bamer-Befragung

Viele Pflegekräfte hadern mit den Arbeitsbedingungen und zweifeln an ihrer Berufswahl (picture alliance / Zoonar / Robert Kneschke)

Einige Male im Jahr taten es demnach gut ein Fünftel der Befragten, einige Male in der Woche 17 Prozent. Nie solche Gedanken hatten laut Umfrage 28 Prozent. Befragt wurden mehr als tausend Pflegekräfte aus Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Barmer-Vorstandschef Christoph Straub machte die belastenden Arbeitsbedingungen für die Zweifel verantwortlich. Ihm zufolge kündigen rund 15 Prozent der Pflegekräfte innerhalb der ersten drei Berufsjahre ihre Tätigkeit.

Straub forderte, ambulante Pflegedienste, Krankenhäuser und Pflegeheime sollten gerade in den ersten Berufsjahren stabile, unterstützende und wertschätzende Rahmenbedingungen schaffen, um den Pflegenachwuchs schnell an sich und langfristig an den Beruf zu binden.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.