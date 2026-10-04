Schülerproteste

Schüler in Frankreich demonstrieren gegen die schlechten Bedingungen an den Schulen und Universitäten. (dpa / Hans Lucas / Romain Costaseca)

An 400 bis 500 Schulen werde er aber ganz oder teilweise ausgesetzt, sagte Bildungsminister Geffray. Grund seien Schäden an den Einrichtungen oder Fälle, in denen Beschäftigte des Bildungswesens direkt angegriffen worden seien.

Die Schülervertretungen riefen für Dienstag zu weiteren landesweiten Protesten auf. Sie hatten nach einem Treffen mit Geffray bemängelt, keine konkreten Zusagen erhalten zu haben. Die Schüler fordern unter anderem mehr Personal und Geld für die Schulen und bessere Lernbedingungen. Mehrere große Bildungsgewerkschaften riefen zur Beteiligung an den Aktionen und teilweise auch zum Streik auf.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.