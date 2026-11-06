Die Stadt Tais im Jemen ist seit Wochen belagert. (AP Photo / Marzouq Al Jabri / Marzouq Al Jabri)

Nach Angaben der Huthi-Miliz gab es 30 Todesopfer. Sie machte die saudi-arabische Luftwaffe für die Attacken verantwortlich. Die von Saudi-Arabien unterstützten Regierungstruppen des Jemens warfen hingegen der Huthi-Miliz vor, den Markt mit Raketen angegriffen zu haben. Sie sprachen von einem Kriegsverbrechen.

Die Provinz Taiz ist im Bürgerkrieg zwischen Regierungstruppen und der pro-iranischen Huthi-Miliz seit Wochen umkämpft. Die Miliz belagert unter anderem die gleichnamige Provinzhauptstadt mit rund 800.000 Einwohnern. Laut Hilfsorganisationen können die Menschen nicht ausreichend versorgt werden.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.