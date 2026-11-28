Folgen eines Luftangriffs in Moe Bye im Osten von Myanmar (AFP / STR)

Das Militär griff demnach in der zentralen Region Magway ein Schul- und Klostergelände an. Mindestens 30 Menschen sollen dabei getötet worden sein, darunter Kinder. Zu den Toten sollen auch neun Aufständische gehören. Militärnahe Kanäle behaupteten, der Angriff habe einer Versammlung von Rebellen gegolten.

Ziel des zweiten Angriffs war ein Veranstaltungsort für Hochzeiten in Moe Bye im Osten des Landes. Ein Augenzeuge sprach von 17 Todesopfern. Die Stadt wird von Myanmars Militärregierung kontrolliert, im Umland sind aber Rebellen-Kämpfer aktiv. Zu beiden Angriffen gab die Armee bislang keine offizielle Stellungnahme ab.

In Myanmar herrscht Bürgerkrieg zwischen der Militärregierung und pro-demokratischen Rebellengruppen sowie Gruppierungen ethnischer Minderheiten.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.