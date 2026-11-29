Das Militär habe mehrere Ziele in verschiedenen Landesteilen angegriffen. Getroffen worden seien unter anderem eine Schule und mehrere Wohngebiete.
Die Militärregierung kommentierte die Angriffe bisher nicht.
In Myanmar herrscht ein Bürgerkrieg zwischen der Militärregierung und pro-demokratischen Rebellengruppen sowie Gruppierungen ethnischer Minderheiten.
Vor zehn Tagen hat der Internationale Gerichtshof Myanmar wegen Völkermords an den Rohingya schuldig gesprochen.
Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.