Wintereinbruch

Im Taunus hat es stark geschneit: Der Landrat ruft die Menschen dazu auf, zu Hause zu bleiben. (IMAGO / Jan Eifert / IMAGO / Jan Eifert)

Infolge glatter Straßen kam es zu zahlreichen Unfällen. Im Landkreis Schwäbisch-Hall in Baden-Württemberg starb ein 71-jähriger Autofahrer, bei Denzerheide in Rheinland-Pfalz eine 54-jährige Frau.

In Wiesbaden mussten mehr als 50 Menschen in einer Schule übernachten, weil wegen der Witterungsverhältnisse keine Schulbusse mehr fuhren. Im Rheingau-Taunus-Kreis in Hessen saßen zwischenzeitlich rund 100 Menschen in ihren Autos fest, nachdem wegen der Schneelast Bäume auf die Straße gestürzt waren. Der dortige Landrat rief die Menschen dringend dazu auf, zu Hause zu bleiben. Mehr hören Sie hier.

Der Deutsche Wetterdienst erwartet für heute in vielen Teilen Deutschlands erneut Schnee und Schneeregen. Das winterliche Wetter werde auch in den kommenden Tagen anhalten.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.