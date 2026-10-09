Wetter
Vielfach Regen, im Süden mehr Sonne

Das Wetter: Im Süden und Südosten nach Nebelauflösung oft heiter bis sonnig und trocken. Sonst vielfach dichte Bewölkung mit Regen und vereinzelt Gewitter. Höchstwerte 10 bis 18 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Morgen im Süden stärker bewölkt und zeitweise Regen. Auch im Nordwesten Schauer und Gewitter. Sonst wechselhaft bei Werten zwischen 14 und 19 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag ein Mix aus Sonne und Wolken mit einzelnen Schauern. 12 bis 18 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.