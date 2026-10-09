Wetter
Vielfach Regen, im Süden mehr Sonne
Das Wetter: Im Süden und Südosten nach Nebelauflösung oft heiter bis sonnig und trocken. Sonst vielfach dichte Bewölkung mit Regen und vereinzelt Gewitter. Höchstwerte 10 bis 18 Grad.
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Morgen im Süden stärker bewölkt und zeitweise Regen. Auch im Nordwesten Schauer und Gewitter. Sonst wechselhaft bei Werten zwischen 14 und 19 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag ein Mix aus Sonne und Wolken mit einzelnen Schauern. 12 bis 18 Grad.
Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.