Der kanadische Premierminister Carney bezeichnete das Unglück als eine der schlimmsten Tragödien für das kanadische Militär in Friedenszeiten. Das Militär werde kurzfristig weitere Details mitteilen.
Der Brand hatte sich auf dem Stützpunkt Wainwright in der Provinz Alberta ereignet. Der Gemeindebezirk meldete, das Feuer habe sich aufgrund von starken Winden schnell über das Areal der Militärbasis ausgebreitet. Feuerwehren aus mehreren Bezirken hätten den Brand unter Kontrolle gebracht. Die Ursache ist unklar.
Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.