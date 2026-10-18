Der kanadische Premierminister Carney bezeichnete das Unglück als eine der schlimmsten Tragödien für das kanadische Militär in Friedenszeiten. Die Soldaten hätten auf dem Stützpunkt Wainwright in der Provinz Alberta an einer militärischen Übung teilgenommen, als das Feuer am Samstag ausgebrochen sei. Albertas Premierministerin Smith erklärte, dass sich 39 Personen in Krankenhäuser befänden, 19 davon in kritischem Zustand.
Das kanadische Militär teilte mit, dass der Brand bei einer Übung auf einem Feld ausgebrochen sei. Starke Winde hätten das Feuer angefacht.
Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.