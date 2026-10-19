Blick auf das Brandgebiet südlich der Stadt Wainwright in der kanadischen Provinz Alberta. (John Ulan / The Canadian Press / AP )

Wie die örtlichen Behörden mitteilten, war das Feuer während einer Infanterie-Übung auf einem Grasland in der Provinz Alberta ausgebrochen, wurde dann durch starken Wind angefacht und breitete sich rasch aus. Als es schließlich das Armeegelände in der Gemeinde Wainwright erreichte, wurden dort mindestens vier Menschen getötet. Von den 39 Verletzten befinden sich nach Angaben von Provinz-Regierungschefin Smith 19 in einem kritischen Zustand.

Premierminister Carney bezeichnete das Unglück als eine der schlimmsten Tragödien für das kanadische Militär in Friedenszeiten.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.