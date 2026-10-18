Kanada
Vier Tote und viele Verletze bei Brand auf Militärstützpunkt in Alberta

Bei einem Feuer auf einem Armeestützpunkt im Westen Kanadas sind vier Soldaten ums Leben gekommen und zahlreiche schwer verletzt worden.

    Premierminister Mark Carney
    Der kanadische Premierminister Mark Carney (IMAGO / ZUMA Press / Darryl Dyck)
    Der kanadische Premierminister Carney bezeichnete das Unglück als eine der schlimmsten Tragödien für das kanadische Militär in Friedenszeiten. Die Soldaten hätten auf dem Stützpunkt Wainwright in der Provinz Alberta an einer militärischen Übung teilgenommen, als das Feuer am Samstag ausbrochen sei.
    Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gebe es nicht, teilte das kanadische Militär mit. Die Ursache für den Brand werde weiter untersucht.
    Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.