Der kanadische Premierminister Carney bezeichnete das Unglück als eine der schlimmsten Tragödien für das kanadische Militär in Friedenszeiten. Die Soldaten hätten auf dem Stützpunkt Wainwright in der Provinz Alberta an einer militärischen Übung teilgenommen, als das Feuer am Samstag ausbrochen sei.
Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gebe es nicht, teilte das kanadische Militär mit. Die Ursache für den Brand werde weiter untersucht.
Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.