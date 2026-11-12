Bundesweit 1.000 Stellen

Wer noch Impflücken hat, kann sie heute schließen lassen. (IMAGO / Bihlmayerfotografie / IMAGO / Michael Bihlmayer)

Unter anderem in teilnehmenden Apotheken und Arztpraxen kann man sich dann bis in die späten Abendstunden impfen lassen - etwa gegen Grippe- und Covid-Erreger. Insgesamt beteiligen sich mehr als 1.000 Einrichtungen an der Aktion. Mancherorts wird ohne Termin geimpft, einige Stellen verlangen jedoch eine vorherigen Anmeldung.

Es ist das vierte Mal, dass der Bundesverband der Versorgungsapotheker eine solche Lange Nacht des Impfens organisiert. Die Aktion ist Teil der ersten Impf-Aktionswoche des Bundesgesundheitsminsteriums.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.