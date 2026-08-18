Dies berichteten die Staatsmedien des Landes. Ersten Informationen zu den Ursachen des Beinahe-Unglücks zufolge sendete die Boeing 787-9 der Vietnam Airlines Warnmeldungen. Diese wiesen auf eine Berührung des Hecks mit der Startbahn sowie auf einen ungewöhnlichen Reifendruck hin. Zudem gab es Probleme bei der Beschleunigung des Flugzeugs.
Die Maschine hatte am Samstag erst nach Ende der Startbahn abgehoben. Sie kehrte zum Flughafen zurück. Bei der Landung stieg am Fahrwerk Qualm auf.
Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.