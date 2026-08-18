Boeing 787-9
Vietnam will nach Beinahe-Crash am Münchner Flughafen mit deutschen Behörden zusammenarbeiten

Nach dem Zwischenfall am Münchner Flughafen hat die Regierung Vietnams ihre Behörden angewiesen, mit den deutschen Ermittlern zusammenzuarbeiten.

    Ein Boing-Dreamliner der Vietnam Airlines startet am Flughafen München.
    Ein Boing-Dreamliner der Vietnam Airlines startet am Flughafen München in Richtung Hanoi. Am Samstag war eine Maschine derselben Flugnummer beim Start in Schwierigkeiten geraten. (picture alliance / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)
    Dies berichteten die Staatsmedien des Landes. Ersten Informationen zu den Ursachen des Beinahe-Unglücks zufolge sendete die Boeing 787-9 der Vietnam Airlines Warnmeldungen. Diese wiesen auf eine Berührung des Hecks mit der Startbahn sowie auf einen ungewöhnlichen Reifendruck hin. Zudem gab es Probleme bei der Beschleunigung des Flugzeugs.
    Die Maschine hatte am Samstag erst nach Ende der Startbahn abgehoben. Sie kehrte zum Flughafen zurück. Bei der Landung stieg am Fahrwerk Qualm auf.
    Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.