Mobilfunkanbieter

Vodafone will rund 2.300 Stellen streichen

Der Netzbetreiber Vodafone will in Deutschland in den kommenden zwei Jahren rund 2.300 Stellen abbauen oder verlagern. Demnach ist fast jeder fünfte Arbeitsplatz von den Einschnitten betroffen. Das Unternehmen begründete die Entscheidung unter anderem mit einem erheblichen Kundenschwund.