Mobilfunkanbieter

Die Einsparungen der vergangenen Jahre reichten nicht aus. Der Konzern plane seine Strukturen zu vereinfachen und Abläufe zu automatisieren - auch durch den verstärkten Einsatz Künstlicher Intelligenz. Der Telekommunikationsmarkt gilt als umkämpft. Auch der Vodafone-Konkurrent O2 Telefónica hatte im vergangenen Jahr ein Sparprogramm verordnet.
Noch dieses Jahr sollen dort 1.100 Stellen wegfallen und damit etwa jeder sechste Job bei O2. Die Beschäftigten sollen freiwillig gehen, etwa über Frühverrentungen und Abfindungen.
Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.