Im Bundestag findet am Mittag eine Gedenkveranstaltung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge statt. Dabei wird der österreichische Staatschef Van der Bellen die Rede halten. Bundespräsident Steinmeier wird wie in den Vorjahren das Totengedenken sprechen. Bundesweit sollen zahlreiche Veranstaltungen am Volkstrauertag zu Versöhnung und Völkerverständigung beitragen. Der Gedenktag findet jedes Jahr zwei Wochen vor dem ersten Adventssonntag statt.
Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.