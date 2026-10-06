Will den EU-Beitrittsprozess vereinfachen: Kommissionspräsidentin von der Leyen. (Virginia Mayo/AP/dpa)

Die Aufnahme neuer Mitgliedstaaten mache Anpassungen notwendig, erklärte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen anlässlich der Vorstellung eines entsprechenden Reformvorschlags. Geplant ist etwa, Kandidatenländer schon vor dem vollständigen EU-Beitritt stärker zu integrieren. Zugleich schlägt die Kommission vor, dass neue EU-Länder in den ersten Jahren nach ihrem Beitritt verbindlich zusagen, bestimmte Entscheidungen nicht zu blockieren. Bei besonders schwerwiegenden Verstößen kann das Stimmrecht leichter entzogen werden als bisher. Auch sollen mehr Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit gefällt werden können.

Zu den EU-Beitrittskandidaten gehören neben der Ukraine und Moldau die Westbalkanländer - darunter Montenegro und Albanien.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.