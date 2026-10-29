Neue Bundesbeauftragte

Man müsse den Antisemitismus von der Straße wegbekommen, sagte von Schnurbein im Deutschlandfunk. Inzwischen sei man an einem Punkt angelangt, wo sich Jüdinnen und Juden hierzulande nicht mehr sicher fühlten. Das sei inakzeptabel.
Von Schnurbein kündigte an, als erstes alle 16 Bundesländer zu besuchen. Ziel sei es, ein Netzwerk gegen Antisemitismus zu schaffen. Für das kommende Jahr plane sie einen Gipfel, bei dem diese Akteure zusammenkommen könnten.
Die 53-jährige Politologin hat gestern ihr Amt als Nachfolgerin des bisherigen Beauftragten Klein angetreten.
Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.