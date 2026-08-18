Neue Jobstudie

Auch andere Aspekte, die jungen Menschen häufig zugeschrieben werden, spielen eine kleinere Rolle, teilte der Sender mit. So ordneten lediglich 38 Prozent der Work-Life-Balance eine entscheidende Rolle zu. Wichtig ist der jungen Generation zwischen 14 und 34 Jahren demnach vor allem eine faire Bezahlung und ein sicherer Arbeitsplatz. Auch ein gutes Betriebsklima und eine positive Unternehmenskultur seien ihnen wichtig. Als Branchen sind demnach die Bereiche "Gesundheit, Soziales & Pflege", "Öffentlicher Dienst & Verwaltung" sowie "Wirtschaft, Finanzen & Management" besonders begehrt. Das könne auf eine gezielte Suche nach Tätigkeiten hindeuten, hieß es, die als weniger anfällig für eine Verdrängung durch Künstliche Intelligenz gälten.
Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsinstitut IFAK bundesweit mehr als 2.000 Menschen.
Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.