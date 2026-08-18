Neue Jobstudie
Von wegen Generation "Lifestyle-Teilzeit": Umfrage widerlegt Vorurteile gegen junge Menschen

Der oft pauschal unterstellte Fokus der jungen Generation auf "Lifestyle-Teilzeit" lässt sich einer Befragung im Auftrag des WDR zufolge empirisch nicht bestätigen.

    Eine Gruppe junger Freunde stehen mit dem Rücken zum Betrachter vor einem See und halten sich Schulter an Schulter in den Armen.
    Jungen Menschen ist, anders als gedacht, ein sicherer Arbeitsplatz und eine faire Bezahlung (Archivbild). (picture alliance / Zoonar / Bjorn Beheydt)
    Auch andere Aspekte, die jungen Menschen häufig zugeschrieben werden, spielen eine kleinere Rolle, teilte der Sender mit. So ordneten lediglich 38 Prozent der Work-Life-Balance eine entscheidende Rolle zu. Wichtig ist der jungen Generation zwischen 14 und 34 Jahren demnach vor allem eine faire Bezahlung und ein sicherer Arbeitsplatz. Auch ein gutes Betriebsklima und eine positive Unternehmenskultur seien ihnen wichtig. Als Branchen sind demnach die Bereiche "Gesundheit, Soziales & Pflege", "Öffentlicher Dienst & Verwaltung" sowie "Wirtschaft, Finanzen & Management" besonders begehrt. Das könne auf eine gezielte Suche nach Tätigkeiten hindeuten, hieß es, die als weniger anfällig für eine Verdrängung durch Künstliche Intelligenz gälten.
    Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsinstitut IFAK bundesweit mehr als 2.000 Menschen.
    Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.