Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Von Westen her zunehmende Bewölkung und gebietsweise Schauer oder etwas Regen. Höchstwerte 12 bis 19 Grad. Morgen nach Nebelauflösung wolkig mit immer mehr heiteren Abschnitten. Südlich der Donau zunächst stark bewölkt, an den Alpen bis zum Nachmittag etwas Regen. Später vermehrt Wolkenauflockerungen. Temperaturen von 15 Grad an der Ostsee bis 21 Grad am Oberrhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag nach - vor allem im Süden - zäher Auflösung von Nebel und Hochnebel, heiter oder wolkig und trocken. 16 bis 21 Grad.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.