Nach landesweiten Massenprotesten

Die 87-Jährige Maricarmen vor ihrer Zwangsräumung in Madrid. (Europa Press v / Fernando Sánchez)

Sie starb in einem Krankenhaus, wie der spanische Mieterverband bekanntgab. Die 87-Jährige war Ende September bei einer Zwangsräumung auf einer Liege aus ihrer Wohnung getragen worden, in der sie rund 70 Jahre gelebt hatte. Sie konnte die Miete nicht mehr zahlen, die ein Investor um fast das Dreifache erhöht hatte. Vor einigen Tagen war dann eine Vereinbarung über ihre Rückkehr in die Wohnung erzielt worden, die mit ihrem Tod aber obsolet ist.

Der Fall hatte landesweite Massenproteste gegen Mietwucher und Wohnungsnot ausgelöst und die politische Krise im Land verschärft. Nachdem die spanische Regierung im Parlament keine Mehrheit für geplante Maßnahmen für einen besseren Mieterschutz fand, hatte Ministerpräsident Sanchez am Montag vorgezogene Neuwahlen angesetzt.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.