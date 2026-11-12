Das berichtet das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, das für seinen Monitor Wohlbefinden Befragungen von Erwachsenen ausgewertet hat. Am zufriedensten zeigten sich demnach jüngere und mittlere Erwachsene, die in einer Partnerschaft leben und keine Kinder daheim haben. Dicht dahinter folgen Paare mit Kindern im Haushalt. Am wenigsten zufrieden sind Singles ohne Kinder und Alleinerziehende. Hier spielt das Geld eine große Rolle.
Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.