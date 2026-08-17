Grünen-Chef

Felix Banaszak, Parteivorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen (Archivbild) (picture alliance / HMB Media / Uwe Koch)

In einer Situation, in der Verfassungsfeinde und Antidemokraten Zugriff auf Schule, Polizei oder Justiz bekommen könnten, müssten Demokraten über ihren Schatten springen, sagte Banaszak im ZDF. Die CDU schließt eine Zusammenarbeit mit der Linken und der AfD bislang durch einen Unvereinbarkeitsbeschluss aus. Bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern im September werden schwierige Mehrheitsverhältnisse erwartet. In beiden Ländern führt die AfD derzeit die Umfragen an.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.