VDMA-Präsident Bertram Kawlath (Archivbild). (IMAGO / Eventpress / Jeremy Knowles)

VDMA-Präsident Kawlath sagte der Augsburger Allgemeinen, man könne sich diese nicht mehr leisten. Sie sei im internationalen Vergleich zu teuer. In der Breite gingen Industriearbeitsplätze verloren. Kawlath betonte, schon eine Stunde Mehrarbeit pro Woche würde zu einer Erhöhung des Bruttoinlandsprodukts um 1,5 Prozent in den kommenden fünf Jahren führen. - Der zweite Vorsitzende der IG Metall, Kerner, sagte dagegen, die Diskussion verkenne die Leistung der Menschen in der Industrie. Diese arbeiteten hocheffizient und wenn es sein müsse weitaus mehr als 35 Stunden in Büros und Produktion.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.