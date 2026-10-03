Nach der Landtagswahl

Die Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp )l.) und die Landesvorsitzende Kerstin Wolter auf dem Weg zu den Gesprächen. (dpa / Carsten Koall)

Das Treffen findet im Berliner Haus der Statistik statt. Ein Thema dürften die Vorwürfe des Antisemitismus gegen Teile der Berliner Linken sein. Die beiden anderen Parteien verlangen eine klare Abgrenzung.

Die Linke war bei den Abgeordnetenhauswahlen am 20. September stärkste Kraft geworden. Sie steht aber unter anderem auch wegen Kontakten eines Abgeordneten zur kriminellen Szene sowie wegen ihrer Pläne für eine Vergesellschaftung von Wohnungskonzernen in der Kritik.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.