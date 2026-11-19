Schüler soll Terroranschlag auf Moschee geplant haben (Rolf Vennenbernd/dpa)

Dies gab die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa bekannt. Sie ermittelt gegen den 18-Jährigen wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Der Schüler sitzt demnach bereits seit dem vergangenen August in Untersuchungshaft.

Laut den Angaben hatte die Polizei in der Wohnung des Verdächtigen zahlreiche Waffen, Waffenteile und Munition gefunden, die allesamt mit dem 3-D-Drucker hergestellt wurden. Zudem gibt es demnach deutliche Hinweise auf eine rechtsextreme Gesinnung des Schülers. Welche Moschee vermutlich attackiert werden sollte, wurde nicht mitgeteilt.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.