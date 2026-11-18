Illustration der Raumsonde Voyager 1 beim Verlassen des Planetensystems. Die Sonne ist für die Sonde nur noch ein heller Lichtpunkt. (NASA)

Um die Distanz zurückzulegen, müsste sich ein Objekt einen Tag lang mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen. Voyager 1 hat dafür fast 50 Jahre gebraucht.

Ursprüngliche Mission dauerte nur vier Jahre

Voyager 1 startete 1977. Die Raumsonde passierte 1979 und 1980 zunächst Jupiter und Saturn, bevor sie das Sonnensystem verließ. Ursprünglich war die Mission auf vier Jahre geplant. Sie sollte Planeten unseres Sonnensystems erforschen. Weil sie aber danach noch funktionierte, flog sie weiter. 2012 erreichte die Sonde den interstellaren Raum, also die Region zwischen den Sternsystemen. Fast täglich sendet die Sonde Messwerte über ihre bislang unerforschte Umgebung zurück, darunter Informationen über Magnetfelder, Druck, Staub und kosmische Strahlung.

Bis Voyager 1 eine Entfernung von einem Lichtjahr zurückgelegt hat, müssten nach Schätzungen der NASA noch rund 18.000 Jahre vergehen.

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Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.